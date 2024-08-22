Появилось видео уничтожения «Ланцетом» украинской РЭБ «Пластун» в Курской области

Российские бойцы группировки «Север» уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинскую станцию радиоэлектронной разведки (РЭБ) «Пластун» в приграничном районе Курской области. Видеозапись с поражением цели опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

«В результате точного удара, нанесенного расчетом барражирующего боеприпаса «Ланцет», станция РЭР «Пластун» ВСУ была уничтожена», — отмечается в сообщении.

21 августа Минобороны России опубликовало кадры уничтожения «Ланцетом» инженерной машины разграждения и самоходной артиллерийской установки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого боец с позывным «Рысь» сообщил, что расчет барражирующих боеприпасов «Ланцет» воздушно-десантных войск группировки «Днепр» в течение полугода уничтожил в Херсонской области 12 155-миллиметровых гаубиц М777 американского производства. По его словам, российские военные не намерены останавливаться на достигнутом и продолжат уничтожать артиллерию противника.

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