Украинские войска терпят поражения на фронте в связи с плохой подготовкой новобранцев, некоторые отказываются стрелять в противника и самовольно уходят с поля боя. Об этом рассказали украинские командиры и солдаты, передает Associated Press (AP).

«Даже когда идет легкий обстрел огневых позиций, новички отступают», — сообщил изданию солдат 110-й бригады Вооруженных сил Украины.

По его словам, не все из новобранцев сбегают, но мотивированных бойцов осталось очень мало.

При этом военный эксперт из украинского аналитического центра «Центр оборонных стратегий» Виктор Кевлюк выразил мнение, что, обвиняя новобранцев, бригадные командиры пытаются объяснить свои тактические неудачи.

До этого сообщалось, что новобранцы в рядах украинской армии отказываются стрелять по российским военнослужащим. По информации СМИ, некоторые из новых украинских бойцов с трудом собирают оружие и координируют основные боевые действия.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.