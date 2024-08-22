Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине связали поражения ВСУ на фронте с плохой подготовкой новобранцев

AP: Украина терпит поражение на фронте из-за плохой подготовки новобранцев

close
100%
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские войска терпят поражения на фронте в связи с плохой подготовкой новобранцев, некоторые отказываются стрелять в противника и самовольно уходят с поля боя. Об этом рассказали украинские командиры и солдаты, передает Associated Press (AP).

«Даже когда идет легкий обстрел огневых позиций, новички отступают», — сообщил изданию солдат 110-й бригады Вооруженных сил Украины.

По его словам, не все из новобранцев сбегают, но мотивированных бойцов осталось очень мало.

При этом военный эксперт из украинского аналитического центра «Центр оборонных стратегий» Виктор Кевлюк выразил мнение, что, обвиняя новобранцев, бригадные командиры пытаются объяснить свои тактические неудачи.

До этого сообщалось, что новобранцы в рядах украинской армии отказываются стрелять по российским военнослужащим. По информации СМИ, некоторые из новых украинских бойцов с трудом собирают оружие и координируют основные боевые действия.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами