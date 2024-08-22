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В Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ на Курском направлении

МО РФ: потери ВСУ за сутки под Курском составили более 300 военнослужащих

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Евгений Биятов/РИА Новости

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки в Курской области РФ составили более 300 военнослужащих, 23 единицы бронетехники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российская авиация ударила по районам сосредоточения в Сумской области Украины (граничит с российским регионом) военнослужащих и техники 11 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Бояро-Лежачи, Ворожба, Дружба, Журавка, Краснополье, Катериновка, Миропольское, Локня, Ободы, Первомайское, Сумы, Стариково и Черневое.
 
За сутки украинская армия лишилась свыше 300 солдат и потеряла 23 единицы бронетехники, в том числе три танка, 20 боевых бронированных машин, а также одно артиллерийское орудие и 15 автомобилей.

По данным Минобороны РФ, в общей сложности с начала боевых действий в приграничных районах Курской области 6 августа ВСУ потеряли до 3800 солдат, 54 танка, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS и другую технику.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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