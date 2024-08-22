Российские военные сорвали атаки ВСУ на Курскую область

Подразделения группировки войск «Север» при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии отразили атаки группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Комаровка и Малая Локня, Коренево, Кремяное, Мартыновка, Ольговка и Русское Поречное. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Украинская армия потеряла более 45 военнослужащих, а также танк и 4 боевые бронированные машины.

По данным Минобороны РФ, в общей сложности за время боевых действий в приграничных районах Курской области ВСУ потеряли до 3800 солдат, 54 танка, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS и другую технику.

Операция по уничтожению формирований ВСУ в российском регионе продолжается, добавили в министерстве.

Утром 6 августа ВСУ попытались зайти вглубь Курской области. По данным Минобороны РФ, украинские силы атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа стало известно, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.