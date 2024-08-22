ВС РФ получили беспилотный ровер для эвакуации раненых и доставки грузов

Казанская компания «Флуктио» направила подразделениям Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции (СВО) беспилотный колесный ровер «Сверчок», который предназначен для эвакуации раненых и доставки грузов. Об этом «Известиям» сообщили в компании.

Беспилотную платформу можно программировать, чтобы она следовала по определенному маршруту. Ровер способен перевозить груз весом до 120 кг. По словам представителя компании Алексея Петрова, конструкторы взяли за основу средний вес человека со снаряжением. Таким образом, ровер может перевозить раненых и любые другие грузы.

7 августа Минобороны РФ сообщило, что в российские войска поставили агродроны, которые будут использоваться для доставки по воздуху продуктов питания, боеприпасов и медикаментов.

В июне стало известно, что российские войска в зоне военной операции на Украине впервые применили наземный беспилотный роботизированный комплекс «Лягушка».

Ранее Минобороны РФ назвало число роботов, поставленных в зону СВО с начала года.