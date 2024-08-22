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Над АЭС и промышленными предприятиями Германии заметили беспилотники

Bild: в ФРГ заметили беспилотники у объектов критической инфраструктуры

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Markus Schreiber/AP

Над объектами критической инфраструктуры Германии стали замечать неустановленные беспилотники. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, дроны видели над АЭС, химическими предприятиями, а также терминалом по приему сжиженного природного газа в Брунсбюттеле. В первый раз беспилотники заметили 8 августа, а в последний — прошлой ночью.

В настоящее время полиция и прокуратура расследуют случаи возможного «шпионажа в диверсионных целях».

14 августа немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщил, что правоохранительные органы Германии проводят проверку на предмет возможной диверсии в казармах бундесвера в Кельне.

По данным журнала, не исключено, что в казармы было совершено несанкционированное проникновение. Есть вероятность, что водопроводная вода на территории воинской части могла быть загрязнена. В связи с этим военных и гражданских лиц призвали не употреблять питьевую воду.

16 августа была взломана казарма в городе Гархинг под Мюнхеном, после чего бундесвер усилил охрану военных объектов.

Ранее стало известно, что подозрения в диверсиях в казармах вблизи Кельна не подтвердились.

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