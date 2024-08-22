Над АЭС и промышленными предприятиями Германии заметили беспилотники

Над объектами критической инфраструктуры Германии стали замечать неустановленные беспилотники. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, дроны видели над АЭС, химическими предприятиями, а также терминалом по приему сжиженного природного газа в Брунсбюттеле. В первый раз беспилотники заметили 8 августа, а в последний — прошлой ночью.

В настоящее время полиция и прокуратура расследуют случаи возможного «шпионажа в диверсионных целях».

14 августа немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщил, что правоохранительные органы Германии проводят проверку на предмет возможной диверсии в казармах бундесвера в Кельне.

По данным журнала, не исключено, что в казармы было совершено несанкционированное проникновение. Есть вероятность, что водопроводная вода на территории воинской части могла быть загрязнена. В связи с этим военных и гражданских лиц призвали не употреблять питьевую воду.

16 августа была взломана казарма в городе Гархинг под Мюнхеном, после чего бундесвер усилил охрану военных объектов.

Ранее стало известно, что подозрения в диверсиях в казармах вблизи Кельна не подтвердились.