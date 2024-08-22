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«Единственный случай в РФ»: адвокат бойца СВО из Дании – о победе над Минобороны в суде

Суд признал недействительным контракт датчанина, отправленного на СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Контракт гражданина Дании, судившегося с Минобороны из-за отправки в зону спецоперации, признали недействительным. Это первый такой случай в России, заявил «Газете.Ru» адвокат иностранца Роман Петров.

«Отменено отказное решение Московского гарнизонного суда. Полностью удовлетворено административное исковое заявление и апелляционная жалоба, поданные мною в интересах моего иностранного доверителя. Контракт с ним признан недействительным. Действия должностных лиц, которые с ним заключили контракт, признаны незаконными. Решение вступило с момента оглашения в законную силу. По-моему, это единственный в России случай признания недействительного контракта на СВО, если я не ошибаюсь. Я пока не видел, чтобы кто-то, кроме меня, такого добился. У него пока есть [разрешение на временное проживание], оно еще не кончилось. Я с ним еще не разговаривал. Сообщил его матери, сейчас я планирую с его командиром ротным связаться, ему сообщить», — сказал он.

В конце июля стало известно, что гражданин Дании подал иск в суд против Минобороны РФ из-за подписанного контракта. Как сообщил РБК адвокат мужчины, тот уехал из Дании летом 2023 года, так как был не согласен с европейскими ценностями и недоволен «ухудшением политического климата» — иностранец получил вид на жительство в России сроком до октября. Позже, по словам адвоката, он обратился за продлением ВНЖ, но процесс затянулся.

Для решения этого вопроса мужчина подписал контракт с Минобороны РФ, но «неожиданно для себя» был отправлен в зону боевых действий. Как рассказал адвокат РБК, датчанина определили в подразделение, специализирующееся на запуске дронов. Сначала его отправили в Ростов-на-Дону, а позже — в Луганск. Мужчина рассказал, что сослуживцы плевали в его сторону, а также заставляли пить водку и отбирали телефон. Иностранец также пожаловался, что его один раз избили, но он отказался ложиться в больницу.

Весной 2024 года мужчина подал иск к Минобороны РФ, указав, что текст контракта был на русском языке, которого он не знает, а поэтому попросил считать его недействительным.

Ранее в Госдуме призвали собирать биометрию у всех приезжающих в Россию иностранцев.

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