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Раскрыты суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг»

Минобороны РФ: бойцы группировки «Юг» за сутки ликвидировали до 765 военных ВСУ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Юг» за минувшие сутки ликвидировали до 765 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что военнослужащим страны удалось занять более выгодные рубежи и нанести поражение формированиям 11 бригад ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). Ударам подверглись места скопления живой силы и техники украинских войск в районе населенных пунктов Константиновка, Верхнекаменское, Григоровка, Красногоровка, Часов Яр, Переездное и Максимильяновка.

По информации министерства, в ходе боевых действий солдаты Вооруженных сил РФ вывели из строя четыре украинских пикапа и одну боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Также российским бойцам удалось уничтожить семь полевых складов со снарядами, девять гаубиц и одну самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика».

«ВСУ потеряли до 765 военнослужащих», — уточняется в сводке.

21 августа украинское издание «Страна.ua» сообщило, что три роты 15-й бригады Национальной гвардии Украины отказались принимать участие в боях у населенного пункта Покровск в ДНР. Причиной послужила нехватка бойцов, рассказал один из членов подразделения на условиях анонимности.

Ранее российские войска взяли под свой контроль один из населенных пунктов в ДНР.

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