Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение военнослужащим и технике семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области, Стельмаховка, Розовка, Надия, Невское Луганской народной республики, Торское Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также российские военные отразили четыре контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады спецназначения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ.

Армия Украины потеряла до 440 солдат, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицу М198 американского производства США, две 155 мм гаубицы FH-70 британского производства, 122 мм самоходную артустановку «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30.

В общей сложности с начала проведения российской специальной военной операции ВСУ лишились 640 самолетов, 282 вертолета, 30346 беспилотников, 575 зенитных ракетных комплексов, 17352 танка и другой техники.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.