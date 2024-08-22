Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Межевое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«В результате успешных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Межевое», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

В министерстве уточнили, что ВС России нанесли поражение формированиям 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины и 109-й бригады теробороны в районах Дзержинска, Пантелеймоновки, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки в ДНР. Кроме того, российские военные отразили пять контратак ВСУ.

Потери украинской армии, по данным Минобороны, составили до 640 солдат. Также украинские войска лишились двух боевых бронированных машин «Казак», девяти автомобилей, 155 мм гаубицы М777 американского производства, двух 152 мм гаубиц «Мста-Б», двух 152 мм орудий Д-20, четырех 122 мм гаубиц Д-30 и 105 мм орудия М119 американского производства.

21 августа Минобороны России сообщило о взятии под контроль Желанного в ДНР.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.