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В России заявили, что операция Украины в Курской области входила в план Германии

РЕН ТВ: атака ВСУ на Курскую область входила в план ФРГ по наступлению на Россию

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Global Look Press

Операция Украины в Курской области входила в план Германии по наступлению на РФ. Об этом утверждается в программе «Военная тайна с Игорем Прокопенко» на телеканале РЕН ТВ.

Авторы передачи напомнили, что немецкие журналисты недавно опубликовали секретный документ бундесвера под названием «Оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО», в котором Российская Федерация значится противником. В нем предусматривается переброска Германией как «узлового пункта» 800 тыс. солдат на восток и их снабжение.

До этого министр финансов Германии Кристиан Линднер заявлял, что немецкое правительство не считает переданные Украине танки и прочее вооружение немецким оружием. Также он заявил, что прекращение военной поддержки Украины «не отвечает интересам немецкого народа» и заявил, что он не собирается проигрывать выборы в Восточной Германии.

Ранее в Германии назвали цель атаки ВСУ на Курскую область.

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