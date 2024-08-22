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Зеленский посетил район у Курской области

Зеленский посетил Сумскую область, со стороны которой ВСУ атакуют курские села

Президент Украины Владимир Зеленский посетил приграничный район Сумской области, со стороны которой идет атака на села в Курской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

Зеленский также провел совещание с главкомом ВСУ Александром Сырским и главой областной военной администрации. В мероприятии участвовал также глава офиса президента Андрей Ермак.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за время боевых действий на Курском направлении потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих и 65 танков. Также в ходе боев российские войска поразили 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, а также 316 боевых бронированных машин и 133 автомобиля ВСУ.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что российские войска заблокировали ВСУ в Курской области. В настоящее время их «выдавливают» из населенных пунктов региона.

Ранее пленный солдат ВСУ назвал глупостью атаку на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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