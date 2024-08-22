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Белорусский генерал приехал на границу с Украиной

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Вольфович посетил граничащие с Украиной районы

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Минобороны Республики Беларусь

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович посетил граничащие с Украиной районы. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии в Telegram-канале.

По данным ведомства, там подразделения белорусской армии выполняют задачи по усилению государственной границы на южных рубежах.

18 августа министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что группа войск, направленная для укрепления границы с Украиной, уже развернута и готова реагировать на любые провокации со стороны Киева. Укрепление также ждет Гомельское и Мозырское направления на юге страны.

19 августа белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия оттягивает на себя 120 тысяч солдат Вооруженных сил Украины, в том числе пограничников и силы территориальной обороны.

Ранее командующий ВВС Белоруссии рассказал о полетах авиации НАТО у границ страны.

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