Алаудинов: Россия обречена победить в СВО

Заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Россия обязательно одержит победу в специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Мы с вами должны осознанно для себя сделать вывод окончательно, раз и навсегда, что Россия обречена на победу», — сказал он.

Генерал-майор также добавил, что не существует других вариантов, кроме как победить в СВО.

20 августа Алаудинов предположил, что боевые действия в Курской области и вся специальная военная операция завершатся в ближайшие два-три месяца.

21 августа военный корреспондент Игорь Жданов сообщил, что в Курской области образовались три горячие точки, в которых Вооруженные силы России не дают прорваться украинским войскам. По его словам, горячие точки образовались в городе Судже и его окрестностях, поселке Коренево, а также приграничном районе в окрестностях поселка Глушково.

Ранее пленный солдат ВСУ назвал глупостью атаку на Курскую область.