Над Курской областью уничтожили две ракеты и беспилотник

Ночью над Курской областью сбили две украинские ракеты и беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

Он напомнил местным жителям, что приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя. Врио губернатора отметил, что о находке нужно сообщать по телефону 112.

До этого сообщалось, что Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали применение реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по понтонным мостам в Курской области.

Всего российские средства ПВО за прошлую ночь сбили над страной 45 беспилотников ВСУ. Помимо Брянской области, дроны также атаковали Московскую, Белгородскую и Калужскую области, где было уничтожено 11, три и два беспилотника соответственно.

БПЛА летевшие к Москве были сбиты в районе подмосковного Подольска. Подробнее об атаке дронов на столицу — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жительница Курской области рассказала, что ВСУ намеренно бьют по мирным жителям дронами.