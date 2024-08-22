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Над Курской областью уничтожили две ракеты и беспилотник

Врио губернатора Смирнов: в Курской области сбили две ракеты и беспилотник ВСУ

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MOD Russia/Global Look Press

Ночью над Курской областью сбили две украинские ракеты и беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

Он напомнил местным жителям, что приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя. Врио губернатора отметил, что о находке нужно сообщать по телефону 112.

До этого сообщалось, что Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали применение реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по понтонным мостам в Курской области.

Всего российские средства ПВО за прошлую ночь сбили над страной 45 беспилотников ВСУ. Помимо Брянской области, дроны также атаковали Московскую, Белгородскую и Калужскую области, где было уничтожено 11, три и два беспилотника соответственно.

БПЛА летевшие к Москве были сбиты в районе подмосковного Подольска. Подробнее об атаке дронов на столицу — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жительница Курской области рассказала, что ВСУ намеренно бьют по мирным жителям дронами.

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Атаки на Курскую область
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