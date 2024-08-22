Израиль нанес удары по военной структуре «Хезболлы» в Ливане

Военно-воздушные силы Израильской армии (ЦАХАЛ) атаковали военные объекты шиитского движения «Хезболлах» на юге Ливана. Об этом сообщает армииhttps://t.me/idfofficial/9630армии.

В сообщении говорится, что в районе Шихин были обнаружены боевики «Хезболлы», которые ранее обстреливали район Зарита.

В ответ израильские ВВС нанесли удар по зданию, где находились террористы. Также был атакован военный объект «Хезболлы» в Кфаркела, а артиллерия обстреляла районы Айта аш-Шаб и Альма-эль-Хаеб для устранения угрозы со стороны радикального движения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее в США выяснили, как Израиль ликвидировал «Призрака» из «Хезболлы».