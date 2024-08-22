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МО сообщило о срыве переправы ВСУ через Днепр

Минобороны РФ сообщило о срыве переправы ВСУ через Днепр с помощью РСЗО «Град»

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Минобороны РФ сообщило о срыве переправы ВСУ через Днепр с помощью РСЗО «Град». Сообщение ведомства передает ТАСС.

«Расчеты РСЗО «Град» артиллерийского соединения из состава группировки войск «Днепр» при выполнении огневых задач уничтожили скопление живой силы ВСУ, которые пытались закрепиться на одном из островов в дельте Днепра в Херсонской области», — сообщили в Министерстве.

Отмечается, что удар был нанесен с расстояния в 20 км — успешность была подтверждена кадрами с беспилотников.

«Артиллеристы работают ежедневно, в сложнейших условиях. Отличная подготовка расчетов позволяет за несколько минут от получения цели до произведения выстрела выполнить поставленную боевую задачу, используя тактику частых смен огневых позиций», — рассказали в МО РФ.

До этого российский боец рассказал, что войска РФ дважды в неделю предотвращают форсирование ВСУ Днепра в Херсонской области.

Ранее отряд добровольцев c Кубы уничтожил гаубицу М777 на Херсонском направлении.

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