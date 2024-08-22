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Хуситы в третий раз за сутки напали на британское судно

UKMTO сообщил, что хуситы в третий раз за сутки напали на британское судно

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Mohammed Mohammed/Global Look Press

Британское судно было в третий раз за сутки атаковано у берегов Йемена. Об этом сообщил Центр координации морских торговых операций при Королевском военно-морском флоте Великобритании (UKMTO) на своем сайте.

Кто именно осуществил атаку, не уточняется, однако наиболее вероятно, что нападение было произведено йеменскими хуситами.

До этого хуситы напали в Красном море на танкер Sounion и ранили члена экипажа.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ряд компаний объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Аденский залив с Красным морем и является важным судоходным путем для всего мира.

Ранее хуситы захватили офис Управления ООН по правам человека в столице Йемена Сане.

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