Герой Советского Союза и бывший вице-президент России Александр Руцкой заявил, что одним из решений проблемы с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской и Белгородской областях может стать жесткая блокада войск противника. Это мнение он высказал в интервью Daily Storm.

Руцкой, который руководил Курской областью с 1996 по 2000 год, считает, что Украина стремится захватить часть российской территории для создания «джокера» в переговорах о прекращении боевых действий. Он полагает, что ситуацию можно исправить, если перекрыть логистику ВСУ, включая наземные и воздушные поставки топлива, боеприпасов и техники.

Он также подчеркнул необходимость проведения массированных авиационных и артиллерийских ударов с использованием современных средств поражения.

«Бомбы ОДАБ могут быть эффективными — они уничтожат все на своем пути», — отметил он.

Руцкой обратил внимание на слабую систему противовоздушной обороны ВСУ и предложил использовать штурмовую авиацию, такую как Су-25, и ударные вертолеты Ка-52 из-за их быстрого времени подлета к целям. «Су-25 — оптимальный вариант: он прост в управлении и позволяет точно нацеливаться. За пять дней можно существенно ослабить противника», — добавил он.

По данным открытых источников, во время афганской войны Руцкой, будучи командиром авиационного штурмового полка 40-й армии, совершил не менее 485 боевых вылетов на Су-25. Его самолет был сбит 6 апреля 1986 года во время боя за базу Джавара, но он успел катапультироваться.

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