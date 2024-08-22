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В Белгородской области при обстреле ранена женщина

Гладков: при обстреле Шебекино ранена женщина, повреждено имущество

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РИА Новости

В результате обстрела Вооруженными силами Украины города Шебекино Белгородской области ранена женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшую с осколочными ранениями ног и баротравмой доставили в Белгородскую городскую больницу №2.

Взрыв также повредил остекление коммерческого объекта, осколками посечен рядом стоящий легковой автомобиль.

22 августа сообщалось, что в Волоконовском районе Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали два села. В селе Новое повреждения получил газопровод, сгорели надворные постройки и частный дом, посечены осколками два легковых автомобиля. В селе Тишанка также были повреждены два транспортных средства.

9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что на автобусы в Белгородской области поставят средства защиты от беспилотников.

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Обстрелы Белгородской области
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