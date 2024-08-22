Военкоры не согласились с оценкой численности напавшей на Брянскую область ДНРГ

ВСУ атаковали Брянскую область силами ДРГ (диверсионно-разведывательной группы) из 20, а не 200 человек. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Боестолкновение длилось около получаса, враг понес потери, успеха не имел и откатился обратно вглубь своей территории», — описали инцидент военкоры.

Сообщается, что ВСУ предприняли попытку обстрела погранпоста.

До этого Telegram-канал Mash сообщал о двух волнах атаки украинской ДРГ, в составе которой было свыше 200 человек.

По данным канала, российские военные заметили около границы три БПМ ВСУ и пеших диверсантов в 19:10 мск. Подчеркивается, что на то, чтобы отбросить противника, ушло полчаса, однако в 20:30 диверсанты снова пошли в атаку — и снова отступили через полчаса. Отмечается, что на вооружении диверсантов были винтовки, выпущенные в странах НАТО, напоминающие чешские Bren-2.

Вечером 21 августа глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Климовском районе Брянской области была пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию РФ.

9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее российские медики попали в засаду ДРГ во время эвакуации в Курской области.