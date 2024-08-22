В Белгородской области поврежден газопровод после атаки ВСУ

В Волоконовском районе Белгородской области в результате повторной атаки ВСУ пострадали два села. О последствиях атак рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате атак никто не пострадал, однако в селе Новое пострадал газопровод, сгорели надворные постройки и частный дом, а также были повреждены два легковых автомобиля. В селе Тишанка также были повреждены два транспортных средства.

До этого четверо мирных жителей пострадали после атаки ВСУ на Белгородскую область. Трое мужчин получили баротравмы и различные осколочные ранения после атаки дронов ВСУ в поселке Октябрьский Белгородского района. Их доставили в больницу №2 Белгорода. В селе Ясные Зори Белгородского района осколочные ранения головы, рук и ног получил мужчина.

9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее саперы нашли три бомбы на железной дороге в Белгородской области.