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Солдат ВС РФ вывез бабушек в армейских шлемах из деревни в Курской области

Российский солдат помог пенсионеркам уехать из деревни в Курской области

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Телеграм-канал «Mash»

Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) РФ вывез пенсионерок из деревни Любимовка в приграничном районе Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Канал опубликовал видеоролик эвакуации. Он сделан, по информации канала, солдатом с позывным «Тихий». На кадрах показаны две пенсионерки, которые сидят на передних креслах автомобиля. На них надеты армейские шлемы, а военный подбадривает их.

«Едем, бабульки, едем. Все нормально», — говорит боец своим пассажиркам.

До этого «Тихий» снял еще один видеоролик. На нем он вместе с еще одним военным с позывным «Сибирь» спасли срочника, который вступил в бой с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе Курской области.

21 августа житель Курской области Андрей Войнов рассказал, как эвакуировал на лодках жителей приграничного села, несмотря на угрозу обстрелов.

Он заявил, что примерно 10 августа стало известно, что украинские войска вошли в село Снагость. После этого было принято решение спасаться по воде, так как по дорогам уже было не пробиться.

Ранее Алаудинов рассказал, зачем ВСУ разрушали мосты в Курской области.

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