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В Мурманской области сбили украинский беспилотник

Mash: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в районе поселка Высокий Мурманской области

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Shutterstock

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа в районе заполярного поселка Высокий Мурманской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, целью беспилотного летательного аппарата мог быть аэродром Оленья, с которого вылетают российские стратегические бомбардировщики.

Вечером в среду, 21 августа, угрозу атаки дрона объявили в Мурманской области. Губернатор региона Андрей Чибис сообщал, что все необходимые меры по повышению безопасности были приняты. Работа аэропортов Мурманск и Хибины в Мурманской области была ограничена для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

В ночь на 21 августа на подлете к Москве были сбиты 10 украинских дронов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, беспилотники уничтожили в районе Подольска. Он сообщал, что пострадавших и разрушений нет. Как отмечал Собянин, это была «одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время».

Ранее у ВСУ появились беспилотники, способные долететь до Сибири.

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