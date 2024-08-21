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Стало известно об отсутствии наемников среди пленных в Курской области

Алаудинов: среди пленных в Курской области нет иностранных наемников

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Алексей Майшев/РИА Новости

Среди пленных на участке «Ахмата» в Курской области иностранных наемников нет. Об этом заявил в эфире Первого канала командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«На том участке, где мы взяли пленных, ни одного иностранца на данный момент нет», — заявил он.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) напали на границу РФ и начали продвижение вглубь Курской области. По информации оборонного ведомства, украинские формирования атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. Позже, 8 августа, в Минобороны сообщили, что боевые действия идут на территориях Суджанского и Кореневского районов. Бои продолжаются по сегодняшний день.

Несколько дней назад стало известно, что частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) публикацию, на которой трое мужчин в военной форме с оружием и синими повязками позировали на фоне бронемашины. Подпись к публикации гласила: «Ребята в Курске», кроме того, геолокация указывала на Курскую область.

Участие американской ЧВК в боях в Курской области является вызовом для России, на который она должна дать ответ, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее в РФ призвали не брать в плен иностранных наемников ВСУ.

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