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Стали известны подробности о долетевшем до Мурманской области дроне ВСУ

Mash: ВСУ попытались атаковать Мурманскую область беспилотником A22 Foxbat

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Inna Varenytsia/REUTERS

До Мурманской области долетел украинский дрон A22 Foxbat. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Украинский беспилотник, которым пытались атаковать <…> мог лететь из Чернигова», — уточнили в сообщении.

В Telegram-канале предположили, что это могла быть «Летучая лисица», базовая дальность которой 1100 километров, в апгрейде и без пилотов — 2000 с лишним. Подобные беспилотники самолетного типа Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атаки Елабуги в Татарстане.

Вечером в среду, 21 августа, угрозу атаки дрона объявили в Мурманской области. Губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале написал, что все необходимые меры по повышению безопасности приняты. Он обратился к жителям с просьбой быть бдительными и сообщать по номеру 112 о подозрительных предметах.

В начале июня власти призвали население Белгородской области использовать подвалы в качестве укрытий.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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