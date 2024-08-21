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В Раде сообщили о тысячах военных ВСУ, самовольно покинувших части

Депутат Рады Федиенко заявил, что тысячи военных ВСУ самовольно покидают части

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Evgeniy Maloletka/AP

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в большом количестве самовольно покидают части. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Федиенко.

«К сожалению, имеем тысячи военнослужащих, которые по тем или иным причинам оставили воинскую часть», — написал он.

По словам парламентария, украинские солдаты делают это из-за того, что хотят навестить болеющих родственников или просто повидаться с ними, а командиры не дают отпуск.

5 августа сообщалось, что за первое полугодие 2024 года на Украине было возбуждено 29,8 тысячи уголовных дел о дезертирстве военнослужащих. Дела возбуждены по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве. По первой статье было возбуждено 18,6 тысячи производств, по второй — 11,2 тысячи. Количество дел уже превысило все разбирательства, открытые в 2023 году.

18 июля украинское издание «Страна.ua» написало, что военнослужащие ВСУ начали массово пытаться сбежать за границу.

Ранее украинский военный сбежал в Россию и дал совет сослуживцам.

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