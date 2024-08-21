Военный эксперт: одной из целей дронов ВСУ мог быть Кремль

Военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» прокомментировал налет дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву и другие регионы России. По его мнению, одной из целей противника мог стать Кремль.

«Цели могли быть разные — акты устрашения, а именно удары по конкретным гражданским объектам или знаковым политическим. <...> Безусловно — это акт терроризма, но не терроризма как такового, а военного терроризма. Неизбирательные удары по различным социально-культурно значимым объектам с целью устрашения противника», — сказал Живов.

Он подчеркнул, что своих целей ВСУ не добились, поскольку Россия серьезно поработала над усилением своей противовоздушной обороны (ПВО).

Средства ПВО в ночь на 21 августа сбили 45 украинских беспилотников над Россией, из них только над Московской областью — 11. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал произошедшее одной из самых масштабных попыток атаковать город за все время. Почему ВСУ возобновили попытки ударов по столице РФ — в материале «Газеты.Ru».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области, а также Республика Крым. 30 августа 2023 года беспилотники атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее в Совфеде предрекли «серьезный ответ» Украине на последние атаки ВСУ.