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В Совфеде сравнили американскую ЧВК на Украине с сусликом из фильма «ДМБ»

Сенатор Кастюкевич: американская ЧВК на Украине — как суслик из фильма «ДМБ»

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forwardobservations2.0/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская частная военная компания (ЧВК) не сумела скрыть свое присутствие на Украине. Об этом заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, пишет РИА Новости.

«Помните, как в известном российском фильме («ДМБ» — прим. ред.): «Видишь суслика? И я не вижу, а он есть». Так и с американскими и другими западными, европейскими наемниками», — сказал он.

По его словам, официально западных ЧВК в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет, однако на самом деле они там есть.

«Теперь «партнеры» киевских фашистов все больше выходят в публичное поле, чтобы их все видели», — отметил Кастюкевич.

Он считает, что необходимо собирать и сохранять доказательства присутствия западных наемников на российской территории, чтобы потом, когда после поражения ВСУ их страны будут «переобуваться в воздухе», показать им эти факты и пресечь любые оправдания.

Несколько дней назад американская ЧВК Forward Observation Group разместила в социальных сетях публикацию. На фотографии трое мужчин в военной форме с оружием и синими повязками позируют на фоне бронемашины. Подпись к публикации гласила: «Ребята в Курске», при этом геолокация указывала на Курскую область.

Ранее в Госдуме предсказали будущее американской ЧВК в Курской области.

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