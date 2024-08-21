Американская частная военная компания (ЧВК) не сумела скрыть свое присутствие на Украине. Об этом заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, пишет РИА Новости.

«Помните, как в известном российском фильме («ДМБ» — прим. ред.): «Видишь суслика? И я не вижу, а он есть». Так и с американскими и другими западными, европейскими наемниками», — сказал он.

По его словам, официально западных ЧВК в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет, однако на самом деле они там есть.

«Теперь «партнеры» киевских фашистов все больше выходят в публичное поле, чтобы их все видели», — отметил Кастюкевич.

Он считает, что необходимо собирать и сохранять доказательства присутствия западных наемников на российской территории, чтобы потом, когда после поражения ВСУ их страны будут «переобуваться в воздухе», показать им эти факты и пресечь любые оправдания.

Несколько дней назад американская ЧВК Forward Observation Group разместила в социальных сетях публикацию. На фотографии трое мужчин в военной форме с оружием и синими повязками позируют на фоне бронемашины. Подпись к публикации гласила: «Ребята в Курске», при этом геолокация указывала на Курскую область.

Ранее в Госдуме предсказали будущее американской ЧВК в Курской области.