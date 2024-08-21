В Харьковской области перед наступлением российских войск на некоторых участках не было оборонительных сооружений. Об этом заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артур Горбенко, сообщает украинское издание Hromadske.

В конце прошлого года ему дали распоряжение принять укрепления на Харьковском направлении. По словам военного, эти опорные пункты находились в низинах и заросли кустарником, траншеи осыпались.

«Бетонные постройки не были обустроены как следует. Потому он отказался их принимать», — сказано в публикации.

2 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело уголовное дело из-за провала подготовки оборонительных укреплений в Харькове.

До этого бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что плачевная ситуация с фортификационными сооружениями складывается не только в Харьковской области, но и на других направлениях фронта.

Он обратил внимание, что украинские власти обвиняют военных в неудачах на Харьковском направлении, которые в том числе связаны с отсутствием там фортификаций.

Ранее в США заявили, что после нападения ВСУ на Курскую область конфликт закончится взятием Киева.