Удар «Ланцета» по украинской САУ в Курской области попал на видео

Уничтожение самоходной артиллерийской установки (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области попало на видео. Запись предоставило министерство обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что машину обнаружил расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Zala. Это произошло в ночное время суток.

После этого российские солдаты ударили по украинской технике барражирующим боеприпасом «Ланцет».

«Самоходная артиллерийская установка ВСУ уничтожена вместе с полным боекомплектом», — добавили в министерстве.

При этом на кадрах видно, как бойцы Вооруженных сил РФ прицеливаются и бьют по машине. Как только «Ланцет» попадает в украинскую технику, происходит взрыв.

В ночь на 21 августа российский вертолет Ми-28НМ поразил места скопления техники и живой силы ВСУ в Курской области. Видео, на котором запечатлен удар по позициям украинских войск, обнародовало министерство обороны РФ.

Как отметили в ведомстве, во время атаки экипаж воздушного судна применил управляемые противотанковые ракеты. Сам полет выполнялся с использованием очков ночного видения и нового тепловизионного прибора.

Ранее в министерстве обороны РФ раскрыли потери ВСУ в Курской области за все время вторжения.