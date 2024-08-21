Стало известно о планах Финляндии разместить войска НАТО в стране

Финляндия обсуждает с несколькими странами Североатлантического альянса вопрос (НАТО) о размещении войск на территории страны. Об этом заявил финским СМИ глава Минобороны Антти Хяккянен, пишет РИА Новости.

По его словам, войска стран НАТО могут быть размещены в Финляндии на длительный период времени, но не на постоянной основе. Несмотря на отсутствие военной угрозы, обстановка напряженная, отметил Хяккянен. Он не сообщил, с какими странами Финляндия ведет переговоры по поводу размещения войск на своей территории, однако указал, что речь идет о государствах Северной Европы и других членах альянса. Министр добавил, что переговоры продолжатся вплоть до конца года.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

19 августа политолог Дмитрий Журавлев заявил, что Швеция и Финляндия не смогут лишить Россию выхода к Балтийскому морю в интересах НАТО. Силы Балтийского флота оставят подобные попытки без результата, подчеркнул он.

До этого помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО продолжает наращивать свое военно-морское присутствие в районах Мирового океана, в том числе в акваториях океанов и морей, прилегающих к территории России. По его данным, для этих целей альянс сможет использовать Швецию и Финляндию, которые обладают военно-морскими силами.

Ранее в МИД назвали военные учения в Финляндии провокацией НАТО.