Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о планах Финляндии разместить войска НАТО в стране

МО: Финляндия обсуждает с членами НАТО размещение войск в стране

close
100%
Stoyan Nenov/Reuters

Финляндия обсуждает с несколькими странами Североатлантического альянса вопрос (НАТО) о размещении войск на территории страны. Об этом заявил финским СМИ глава Минобороны Антти Хяккянен, пишет РИА Новости.

По его словам, войска стран НАТО могут быть размещены в Финляндии на длительный период времени, но не на постоянной основе. Несмотря на отсутствие военной угрозы, обстановка напряженная, отметил Хяккянен. Он не сообщил, с какими странами Финляндия ведет переговоры по поводу размещения войск на своей территории, однако указал, что речь идет о государствах Северной Европы и других членах альянса. Министр добавил, что переговоры продолжатся вплоть до конца года.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

19 августа политолог Дмитрий Журавлев заявил, что Швеция и Финляндия не смогут лишить Россию выхода к Балтийскому морю в интересах НАТО. Силы Балтийского флота оставят подобные попытки без результата, подчеркнул он.

До этого помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО продолжает наращивать свое военно-морское присутствие в районах Мирового океана, в том числе в акваториях океанов и морей, прилегающих к территории России. По его данным, для этих целей альянс сможет использовать Швецию и Финляндию, которые обладают военно-морскими силами.

Ранее в МИД назвали военные учения в Финляндии провокацией НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами