Раскрыта сумма ущерба по делу генерала Булгакова

Сумма ущерба, который предположительно вменяют в вину бывшему заместителю главы министерства обороны Дмитрию Булгакову, составляет порядка 49 млн руб. Об этом ТАСС заявил адвокат Булгакова Сергей Севрук.

«Контракт, из-за которого и было возбуждено дело, был заключен на эту сумму. Другое дело, что эта сумма не была похищена. Она находится на счету подрядной организации, ее можно вернуть в любой момент», — сказал он.

До этого Булгаков заявил суду, что не может скрыться от органов Следственного комитета в другой стране, поскольку находится под санкциями.

Экс-замглавы Минобороны России задержали 26 июля по делу коррупционной направленности. По данным правоохранительных органов, во время службы Булгакова в ведомстве действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости.

Согласно декларации о доходах от 2019 года, с которой ознакомилась «Газета.Ru», семья бывшего заместителя министра обороны владеет квартирой площадью 219 кв. м и домом 621,8 кв. м. 27 июля на недвижимость и счета Булгакова наложили обеспечительный арест.

Ранее сообщалось, что генерала Булгакова проверят на причастность к другим преступлениям.