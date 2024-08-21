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Военный эксперт назвал цель атаки дронов ВСУ на Москву

Военэксперт Леонков: ВСУ атаковали дронами Москву из-за неудач на фронте

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Inna Varenytsia/REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать дронами Москву и другие регионы России из-за отсутствия успехов на линии боевого соприкосновения, в частности на Курском направлении и в Донбассе. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал военный эксперт Алексей Леонков. Он обратил внимание, что противник всегда усиливает давление налетами беспилотников, когда не может похвастаться результатами в зоне боевых действий.

«Противник, скорее всего, намеревался нанести урон гражданской и военной инфраструктуре в столичном регионе. Целями могли стать нефтебазы, железнодорожные узлы, военные объекты и заводы. Более того, не исключено, что Украина гналась за медийным эффектом», — сказал Леонков.

Он добавил, что Киев на фоне больших потерь в Курской области и продвижения Вооруженных сил России в Донбассе пытается поддержать высокий градус и показать, что у ВСУ еще есть боевые возможности.

Средства ПВО в ночь на 21 августа сбили 45 украинских беспилотников над Россией, из них только над Московской областью — 11. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал произошедшее одной из самых масштабных попыток атаковать город за все время. Почему ВСУ возобновили попытки ударов по столице России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России разработали уникальную систему защиты дронов от столкновений.

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