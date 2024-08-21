Бундесвер усилил охрану своих казарм после проникновения

Бундесвер решил усилить безопасность своих казармна фоне серии попыток посторонних людей проникнуть на территорию. Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники.

«Казармам было приказано тщательно проверять внешние ограждения всех объектов на наличие бойниц и усиленно их патрулировать», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что особое внимание будет уделено патрулированию в ночное время. Начальники также посоветовали своим солдатам следить за посторонними лицами в зонах безопасности. Военнослужащие обязаны немедленно сообщать о любых подозрительных случаях.

Подобные усиления безопасности стали предприниматься на фоне недавнего инцидента. Немецкие правоохранители 14 августа опечатали казармы бундесвера в Кельне из-за возможной диверсии.

Сообщалось также, что злоумышленники совершили несанкционированное проникновение в казармы и отравили водопроводную воду. В результате личному составу до выяснения обстоятельств запрещен вход на территорию части.

Ранее в Германии снова взломали одну из баз бундесвера.