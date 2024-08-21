По делу генерала Булгакова арестовали еще два человека

По делу экс-заместителя главы Минобороны России Дмитрия Булгакова арестованы еще два человека. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.

По его словам, речь идет о генеральном директоре ООО «Нева-Балт СПб» Германе Яковлеве и бывшем однокурснике Булгакова Геннадии Селезневе.

«Им также вменяют в вину ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сказал представитель правоохранительных органов.

Он заявил, что эти два человека находятся под стражей.

21 августа бывшему заместителю министра обороны РФ предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Булгаков был задержан в конце июля. По данным правоохранительных органов, во время службы генерала в Минобороны действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости.

Следствие считает, что экс-замминистра обороны выступал посредником между Минобороны и «Грязинским пищевым комбинатом». Выяснилось, что в рационе армии говядина заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков была занижена.

Ранее следствие оценило материальный ущерб от махинаций Булгакова.