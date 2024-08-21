ВС РФ сорвали попытки ВСУ атаковать в Курской области

Группировка российских войск «Север» сорвала попытки атак штурмовых групп ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, российских военных поддерживали авиация и артиллерия. ВСУ предприняли попытки атаковать в направлении населенных пунктов Комаровка, Коренево, Малая Локня и Русская Конопелька.

«В результате ВСУ потеряли более 45 военнослужащих <...>, двое – взяты в плен», — говорится в сообщении ведомства.

Также уничтожены два танка, бронетранспортер М113 производства США и шесть боевых бронированных машин.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов говорил, что российские войска заблокировали Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области, сейчас их выдавливают из населенных пунктов.

Алаудинов добавил, что за время боевых действий ВСУ понесли «очень большие» потери.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.