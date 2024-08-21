Российские военные нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) у Угледара, Водяного, Великой Новоселки, Пречистовки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), 106-й и 125-й бригад теробороны в районах Водяного, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки в ДНР», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, Украина за сутки лишилась боевой машины пехоты, пяти автомобилей, 155 мм самоходной артиллерийской установки «Braveheart» и 155 мм гаубицы FH-70 британского производства, а также 122 мм гаубицы Д-30.

Также Минобороны России сообщило, что российские военные уничтожили скопления живой силы ВСУ в 131 районе.

20 августа сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» ВС России разгромили крупную группировку ВСУ и взяли под контроль один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации Нью-Йорк. Комментируя эту ситуацию, украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что ситуация для украинских войск на Торецком направлении складывается сложная.

Ранее в силовых структурах рассказали про очаг сопротивления ВСУ на заводе в ДНР.