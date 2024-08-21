Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группировка «Восток» ВС РФ нанесла поражение ВСУ в ДНР

Минобороны: ВС РФ нанесли поражение ВСУ в ДНР, Украина потеряла до 130 солдат

close
100%
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) у Угледара, Водяного, Великой Новоселки, Пречистовки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), 106-й и 125-й бригад теробороны в районах Водяного, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки в ДНР», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, Украина за сутки лишилась боевой машины пехоты, пяти автомобилей, 155 мм самоходной артиллерийской установки «Braveheart» и 155 мм гаубицы FH-70 британского производства, а также 122 мм гаубицы Д-30.

Также Минобороны России сообщило, что российские военные уничтожили скопления живой силы ВСУ в 131 районе.

20 августа сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» ВС России разгромили крупную группировку ВСУ и взяли под контроль один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации Нью-Йорк. Комментируя эту ситуацию, украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что ситуация для украинских войск на Торецком направлении складывается сложная.

Ранее в силовых структурах рассказали про очаг сопротивления ВСУ на заводе в ДНР.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами