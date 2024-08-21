Дотком сообщил, что Сноуден отправляется домой

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, сообщил, что американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден отправляется домой. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х.

«Сноуден едет домой», — написал бизнесмен.

Публикацию Дотком дополнил эмодзи с влюбленным поцелуем.

В декабре 2022 года, Сноуден получил российский паспорт и стал гражданином России. Сам информатор признавался, что постоянная жизнь в России стала для него вынужденной, «из-за отсутствия других вариантов».

Недавно также стало известно, что власти Новой Зеландии приняли решение об экстрадиции в США Доткома. Это решение бизнесмен может обжаловать, он планирует воспользоваться этой возможностью. Подробностей причин об экстрадиции не приводилось.

Ранее Дотком заявил о победе России над Украиной и НАТО.