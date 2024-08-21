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Российские военные за сутки уничтожили 63 украинских беспилотника

МО России: средства ПВО за сутки сбили 63 БПЛА ВСУ и семь авиабомб «Hammer»

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Станислав Красильников/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки перехватили семь авиабомб «Hammer», сбили противокорабельную ракету «Нептун-МД» и 63 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб «Hammer» французского производства, противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов HIMARS производства США и 63 беспилотника», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Желанное в ДНР.

20 августа сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» ВС России разгромили крупную группировку Вооруженных сил Украины и взяли под контроль один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации Нью-Йорк. Комментируя эту ситуацию, Владимир Зеленский заявил, что ситуация для украинской армии на Торецком направлении складывается сложная.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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Операция на Украине
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