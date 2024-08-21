Потери украинской армии в Донецкой народной республике за сутки составили до 700 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск улучшили свое тактическое положение в ДНР. Бои велись в районах населенных пунктов Переездное, Григоровка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курдюмовка и Константиновка.

Отмечается, что в результате столкновений были уничтожены три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, 122-мм установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 производства Хорватии и две станции радиоэлектронной борьбы. Также российские войска поразили склад боеприпасов ВСУ.

До этого координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что российские войска ударили по подразделению «Кракен» в Николаевской области. Под удар мог попасть склад с ракетами, расположенный на юге Николаевской области в селе Галициново.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.