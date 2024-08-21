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В Липецкой области продолжают обезвреживать обломки БПЛА

В Липецком районе в течение дня проведут обезвреживание фрагментов БПЛА

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Shutterstock

Обезвреживание обнаруженных фрагментов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) будут проводить в Липецком районе в течение дня. Об этом сообщила пресс-служба правительства Липецкой области в своем Telegram-канале.

«В течение дня будут работать взрывотехники. В связи с этим жители Липецка и его окрестностей могут слышать громкие хлопки», — говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства области призвали местных жителей сохранять спокойствие. Все работы будут проводиться в плановом режиме в соответствии с техникой безопасности. Безопасности жителей ничего не угрожает, заключили в пресс-службе.

До этого губернатор липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что жители региона, чьи дома получили повреждения из-за атак беспилотников, смогут получить единовременную выплату. Глава региона обратил внимание, что речь идет не о компенсации восстановления поврежденных строений.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область.

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