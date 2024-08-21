Подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Желанное в Донецкой народной республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Щербиновка, Тарасовка, Журавка, Калиново, Дзержинск и Гродовка ДНР.

Силы РФ отразили шесть контратак подразделений четырех бригад ВСУ, в том числе штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Украинская армия за сутки потеряла более 630 солдат, боевую бронированную машину «Казак», 12 автомобилей, 155 мм гаубицу: М777 и М198 производства США, 152 мм пушку «Гиацинт-Б», 152 мм орудие Д-20, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и четыре 122 мм гаубицы Д-30.

20 августа сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» ВС России разгромили крупную группировку ВСУ и взяли под контроль один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации Нью-Йорк. Комментируя эту ситуацию, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация для ВСУ на Торецком направлении складывается сложная.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.