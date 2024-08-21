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В Госдуме оценили участие американской ЧВК в нападении на Курскую область

Белик назвал участие американской ЧВК в нападении ВСУ на Курскую область вызовом

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Участие американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group в нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область является вызовом России, требующий ответа. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

«Участие американской ЧВК в нападении ВСУ на Курскую область неудивительно, так как они не только наблюдатели, но и фактически командиры ВСУ», — заявил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что Вашингтон интегрировал своих солдат в украинскую армию, после чего начал проводить военный эксперимент по эффективности своих действий. Белик добавил, что теперь США полностью вовлечены в конфликт на Украине.

Парламентарий пояснил, что ЧВК — это «глаза и уши» американской армии во всех военных операциях украинской армии. Белик также призвал применить показательное наказание для попавших в плен американских наемников, чтобы исключить «приход на российскую землю с оружием».

Несколько дней назад ЧВК Forward Observation Group разместила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) публикацию. На фотографии трое мужчин в военной форме с оружием и синими повязками позируют на фоне бронемашины. Подпись к публикации гласила: «Ребята в Курске», при этом геолокация указывала на Курскую область.

Ранее житель Харьковской области заявил, что в регион прибыли группы англоязычных наемников.

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