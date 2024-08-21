Военный эксперт Александр Свинухов в беседе с Tsargrad.tv объяснил, что побуждает иностранных граждан вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). В первую очередь, по его словам, это, конечно же, денежное вознаграждение.

«Во-вторых, и этот момент может стоять наравне с финансами, это фактор ненависти к России. И, в-третьих, это мнимое ощущение свободы, которое преобладает в психотипе этих людей. Чем они опасны? Такие лица теряют все социальные ориентиры, они привыкли воевать. Возможно, участвовали уже не в одном вооруженном конфликте», — сказал Свинухов.

Он также предположил, что власти Украины могли обещать наемникам полную свободу действий, и, вероятно, это обязательство действительно соблюдается Киевом.

21 августа житель подконтрольной Украине территории Харьковской области сообщил, что группы англоязычных наемников прибыли в регион из-за нехватки личного состава ВСУ.

Накануне стало известно, что частная военная компания из США Forward Observations Group, члены которой могли принимать участие в нападении украинской армии на Курскую область, последние два года находится на Украине.

Ранее Верховная рада одобрила законопроект о получении гражданства иностранными наемниками.