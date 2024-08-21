Mash сообщил о попытке ВСУ создать техногенную катастрофу в Брянской области

Вооруженные силы Украины в ночь на 21 августа пытались организовать техногенную катастрофу в Брянской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что при помощи беспилотников они планировали взорвать и поджечь крупный мусорный полигон, в результате чего область бы накрыло отравляющее химическое облако с частицами формальдегида.

Всего над Брянской областью в ночь на 21 августа уничтожили 23 беспилотника. Большая часть упала на подлете к поселку Большое Полпино рядом с мусорным полигоном и заводом по переработке пластиковых отходов.

Российские средства ПВО за минувшую ночь сбили 45 беспилотников ВСУ над страной. Помимо Брянской области, дроны также атаковали Московскую, Белгородскую и Калужскую области, где было уничтожено 11, три и два беспилотника соответственно.

Ранее ВСУ сообщили о поражении объекта критической инфраструктуры в Сумах.