На Западе предупредили, что атака на Курскую область может стать худшим сценарием для ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют понести огромные потери в Курской области России. Такое мнение высказал военный аналитик Патрик Бьюри в интервью изданию Business Insider.

Аналитик отметил, что Украина не может себе позволить потерять элитные войска с хорошим западным снаряжением в российском регионе.

По мнению Бьюри, атака на Курскую область может снизить потенциал этих бойцов. При этом он допустил, что Киев оценил такую угрозу.

Министерство обороны РФ сообщало, что утром 6 августа ВСУ попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, украинские силы атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в оборонное ведомство сообщило, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Бои в регионе продолжаются до сих пор.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.