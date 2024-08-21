Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ в Подмосковье

Минобороны: российские средства ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ в Подмосковье

close
100%
Olga Sokolova/Global Look Press

Российские средства ПВО сбили 11 беспилотников в небе над Московской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Одиннадцать БПЛА уничтожены над территорией Московской области, еще двадцать три БПЛА уничтожено над Брянской областью», — сообщили в ведомстве.

Всего в небе над российскими регионами в ночь на 21 августа были уничтожены 45 беспилотников. Информации о пострадавших среди местных жителей на данный момент не поступало.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотника, направлявшегося в сторону Москвы. Спустя 15 минут после этого он объявил, что в Подольске были успешно перехвачены еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в направлении столицы.

Два беспилотника также были сбиты в Тульской области. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.

Ранее двое жителей Донецка получили ранения в ходе атаки беспилотника ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами