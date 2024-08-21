Российские ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ в Подмосковье

Российские средства ПВО сбили 11 беспилотников в небе над Московской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Одиннадцать БПЛА уничтожены над территорией Московской области, еще двадцать три БПЛА уничтожено над Брянской областью», — сообщили в ведомстве.

Всего в небе над российскими регионами в ночь на 21 августа были уничтожены 45 беспилотников. Информации о пострадавших среди местных жителей на данный момент не поступало.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотника, направлявшегося в сторону Москвы. Спустя 15 минут после этого он объявил, что в Подольске были успешно перехвачены еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в направлении столицы.

Два беспилотника также были сбиты в Тульской области. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.

Ранее двое жителей Донецка получили ранения в ходе атаки беспилотника ВСУ.