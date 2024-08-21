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«Ахмат» готовится отразить удар ВСУ на Курском направлении

Алаудинов: «Ахмат» готовится отразить удар ВСУ на Курском направлении

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Спецназ «Ахмат» готовится отразить удар украинских войск, которые перегруппируются на Курском направлении. об этом ТАСС рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

По словам Алауиднова, обстановка в регионе находится под контролем.

«Противник занят перегруппировкой. Не готов сказать на данный момент, куда он собирается ударить. Но общий анализ есть, примерное представление, что он собирается сделать, тоже есть», — пояснил глава спецназа «Ахмат».

До этого Алаудинов говорил, что мосты через реку Сейм в Курской области были подорваны Вооруженными силами Украины для того, чтобы отрезать от поддержки воюющие российские подразделения. Российские военные отреагировали на ситуацию, организовав временные переправы.

19 августа сообщалось, что ВСУ разрушили уже три моста в Курской области.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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