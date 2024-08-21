Стало известно, сколько человек погибли после атаки ВСУ на Курскую область

В Курской области после атаки украинских войск погиб 31 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах региона.

«[По состоянию на] 21 августа подтверждена гибель 31 человека в результате атаки ВСУ на Курскую область, 143 получили травмы различной степени тяжести. Из них госпитализированы 79 человек, в том числе 4 ребенка», — поделился собеседник агентства.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что ситуация в пунктах временного размещения (ПВР) Курской области остается стабильной, и специалисты делают все возможное, чтобы предотвратить ее ухудшение.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.